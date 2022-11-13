سفير الإكوادور في دولة قطر: " هناك أكثرَ من 5 آلاف مشجع إكوادوري حصلوا على بطاقة "هيا" من قبل beIN SPORTS November 13, 2022 10:44 1:59 دقيقة أكد سفير الإكوادور في دولة قطر باسكوال ديل سيوبو أن هناك أكثرَ من خمسةِ آلاف مشجع إكوادوري حصلوا على بطاقة "هيا" وسيكونون في الدوحة خلال أيام كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات كأس العالم FIFA قطر 2022™ المنتخب الإكوادوري -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة المنتخب الكوستاريكي يصل الكويت 0:37 دقيقة المنتخب الياباني يستهل تحضيراته في الدوحة 0:33 دقيقة لاعبو أميركا في الدوري الإسباني يصلون قطر 1:43 دقيقة الجمعيّة العمومية للاتّحاد الدوليّ للجمباز في قطر 5:25 دقيقة سوق واقف أحد أهمّ المعالم السياحية والتراثية 2:02 دقيقة لطيفة فخورة بدولة قطر 1:25 دقيقة سفير جمهورية السنغال يشيد بإنجازات دولة قطر 1:59 دقيقة سفير الإكوادور يتحدّث عن جماهير منتخب بلاده 3:32 دقيقة الغوص ..بين الماضي و الحاضر 2:08 دقيقة معرض في القنصلية العامة لدولة قطر في ميلانو