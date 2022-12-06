سانتوس: "كانت مباراة جيدة بالنسبة لنا" من قبل beIN SPORTS December 6, 2022 22:43 0:41 دقيقة أكد المدرب فيرناندو سانتوس بأن المنتخب البرتغالي قدّم مباراة جيدة أمام سويسرا حيث أن اللاعبين استمتعوا واستطاعوا تسجيل العديد من الأهداف. مقابلات منتخب البرتغال كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة سانتوس: "كانت مباراة جيدة بالنسبة لنا" 1:32 دقيقة برونو فيرنانديز: "المنتخب المغربي قوي جداً" 5:27 دقيقة المنتخب البرتغالي يتجاوز مطب سويسرا بفوز كبير 1:12 دقيقة ياسين بونو يهدي التأهل التاريخي للشعب المغربي 4:44 دقيقة منتخب المغرب يسطر تأهلاً للتاريخ على حساب إسبانيا 21:36 دقيقة شحاتة يشيد باستضافة دولة قطر لكأس العالم 2:47 دقيقة الغترة والعقال يوحدان جماهير كأس العالم 2:28 دقيقة المغرب يسعى لتخطي إسبانيا ومواصلة مشواره الرائع 0:44 دقيقة الركراكي يؤكد ثقته الكبيرة بلاعبيه 2:05 دقيقة أبراج الدوحة تتزيّن بصور بيليه ومبابي