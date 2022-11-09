ريس جيمس يعلن غيابه عن منتخب إنكلترا في كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS November 9, 2022 14:30 0:42 دقيقة أعلن ريس جيمس اليوم الأربعاء عدم مشاركته مع إنكلترا في كأس العالم FIFA قطر 2022™ لعدم تعافيه من الإصابة. تقارير إخبارية المنتخب الإنكليزي كأس العالم FIFA قطر 2022™ ريس جيمس -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة رسالة مؤثرة من فيرمينو بعد استبعاده عن المنتخب 0:51 دقيقة الكشف عن زي المنتخب الإيراني 0:48 دقيقة بايرن يعلن إصابة مانيه دون الكشف عن مدة غيابه 0:42 دقيقة ريس جيمس يعلن غيابه عن منتخب إنكلترا 0:41 دقيقة سون يعلن مشاركته في كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:32 دقيقة تشافي معجب بطريقة إنريكي 0:47 دقيقة تقارير: إبعاد ريس جيمس من قائمة منتخب إنكلترا 0:33 دقيقة ريتشاردس يعلن غيابه عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:41 دقيقة ديشان سيعلن قائمة فرنسا مساء اليوم 0:38 دقيقة المنتخب المكسيكي يواصل تحضيراته لكأس العالم