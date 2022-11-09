ريتشاردس الذي انضم إلى صفوف كريستال بالاس هذا الصيف قادماً من بايرن ميونيخ، غيبته إصابة على مستوى القدم عن الملاعب منذ السابع والعشرين من أغسطس المنصرم، قبل أن يؤكد غيابه عن الحدث العالمي، بعد أن شارك مع المنتخب في التصفيات المؤهلة.
ريتشاردس يعلن غيابه عن كأس العالم FIFA قطر 2022™
ريتشاردس الذي انضم إلى صفوف كريستال بالاس هذا الصيف قادماً من بايرن ميونيخ، غيبته إصابة على مستوى القدم عن الملاعب منذ السابع والعشرين من أغسطس المنصرم، قبل أن يؤكد غيابه عن الحدث العالمي، بعد أن شارك مع المنتخب في التصفيات المؤهلة.
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