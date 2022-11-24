وقاد رونالدو المنتخب البرتغالي لفوز ثمين على نظيره الغاني (3-2) اليوم الخميس في مفتتح مشاركته في منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وبات رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل في 5 نسخ من بطولة كأس العالم (2006، 2010، 2014، 2018، 2022).

كما أصبح ثالث لاعب كأصغر وأكبر هداف لفريقه في المونديال، مع اللاعب الكرواتي أيفيكا أوليتش والدنماركي مايكل لاودروب (من بين الفرق التي سجلت أكثر من هدف واحد في البطولة).

كما يعدّ رونالدو هو ثاني أكبر لاعب يسجل في كأس العالم (37 عام 292 يوم) خلف الكاميروني روجيه ميلا في 1994 (42 عام و29 يوم).

يذكر أنّ "الدون" هو أكبر لاعب يسجل لفريق أوروبي في بطولة كأس العالم.