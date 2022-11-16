وقال رونالدو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم إن دولة قطر ستنظم نسخة هي الأفضل في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم، وذلك من واقع التحضيرات التي أعلنت عنها بالإضافة إلى التقارب الكبير في المسافات بين ملاعب المونديال.

وأضاف اللاعب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، أنه يتطلع لتقديم كل ما عنده لمنتخب بلاده من أجل إسعاد جماهير الكرة البرتغالية بأفضل الإنجازات في كرة القدم وهي كأس العالم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن جميع العوامل ستكون مهيأة للمنتخب ليقدم المستوى الأفضل، كما أن رغبة اللاعبين في المنتخب تزداد مع اقتراب انطلاق البطولة.

واعتبر رونالدو النسخة التي تنظمها قطر فريدة من نوعها لتوقيت البطولة التي تقام لأول مرة في فترة الشتاء وفي أجواء جديدة ومنطقة جديدة، مشددًا على أن المنافسة ستكون قوية بين جميع المنتخبات المشاركة فيها.

من جهة أخرى أعلن فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي، عدم مشاركة رونالدو في مباراة المنتخب الودية الأخيرة أمام المنتخب النيجيري الخميس في آخر تجارب البرتغال بمدينة لشبونة قبل السفر إلى الدوحة الجمعة المقبل لخوض نهائيات كأس العالم لحساب المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات، غانا، وأورغواي وكوريا الجنوبية.