ولم تتضمن قائمة البرتغال مفاجآت كبيرة وسط تواجد معظم نجوم المنتخب المرشح بقوة للذهاب بعيداً في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وجاء إلى جانب رونالدو لاعب الخبرة الآخر بيبي إضافة لنجوم مانشستر سيتي كانسيلو وروبن دياز وبرناردو سيلفا ومهاجم أتليتيكو مدريد جواو فيليكس.

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. ⚡🇵🇹 Senhoras e senhores, estes são os nossos eleitos que vão marcar presença no @FIFAWorldCup ! 🏆 #VesteABandeira



It's 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: this is our squad for the @FIFAWorldCup ! 🏆 #WearTheFlag pic.twitter.com/2LwDfWrVVG — Portugal (@selecaoportugal) November 10, 2022

كما ضمت القائمة المؤلفة من 26 لاعباً نجم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش ولاعب بنفيكا جواو ماريو.

وفيما يلي التشكيلة الكاملة:



حراسة المرمى: ديوغو كوشتا (بورتو)، روي باتريسيو (روما الإيطالي)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنكليزي)



الدفاع: ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، جواو كانسيلو (مانشستر سيتي الإنكليزي)، دانيلو بيريرا (باريس سان جرمان الفرنسي)، بيبي (بورتو)، روبن دياش (مانشستر سيتي الإنكليزي)، أنتونيو سيلفا، نونو منديش (باريس سان جيرمان الفرنسي)، رافايل غيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني).



الوسط: روبن نيفيش (ولفرهامبتون الإنكليزي)، جواو بالينيا (فولهام الإنكليزي)، وليام كارفاليو (ريال بيتيس الإسباني)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أوتافيو (بورتو)، جواو ماريو (بنفيكا)، ماتيوس نونيش (ولفرهامبتون الإنكليزي)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنكليزي).



الهجوم: رافايل لياو (ميلان الإيطالي)، جواو فيليكس (أتليتيكو مدريد الإسباني)، ريكاردو هورتا (براغا)، أندريه سيلفا (لايبزيغ الألماني)، كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، وغونسالو راموس (بنفيكا).