رودري: "راضون عن نتيجة التعادل" من قبل beIN SPORTS November 27, 2022 22:35 1:11 دقيقة قال رودري لاعب المنتخب الإسباني إن فريقه راضٍ عن نتيجة التعادل أمام ألمانيا في كأس العالم FIFA قطر 2022™ داعياً إلى التحلي بالروح الإيجابية قبل المباراة الأخيرة في الدور الأول أمام اليابان. مقابلات إسبانيا منتخب إسبانيا رودري كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة روديغر: "كان بالإمكان أن يكون مستوانا أفضل" 0:35 دقيقة مباراة الكاميرون وصربيا - التغطية الخاصة 1:11 دقيقة رودري: "راضون عن نتيجة التعادل" 0:35 دقيقة مباراة البرازيل وسويسرا - التغطية الخاصة 4:45 دقيقة ألمانيا تتعادل مع إسبانيا وتخلط حسابات التأهل 0:35 دقيقة مباراة البرتغال وأوروغواي - التغطية الخاصة 0:35 دقيقة مباراة كوريا الجنوبية وغانا - التغطية الخاصة 1:26 دقيقة صابري يقلل من أهمية امتلاك بلجيكا لأسماء كبيرة 2:08 دقيقة النصيري وحمد الله يتحدثان عن فوز المغرب على بلجيكا 6:49 دقيقة كرواتيا تطيح بكندا خارج كأس العالم FIFA قطر 2022™