وتخطى الأسطورة الأرجنتينية بذلك رقم الألماني لوتار ماتيوس صاحب الرقم القياسي السابق برصيد 25 مباراة.

وانطلقت مشاركات ميسي في كأس العالم عام 2006 وكانت أول مباراة له على الإطلاق في مواجهة كوت ديفوار في العاشر من حزيران/يونيو عام 2006 وكانت أول أهدافه المونديالية في شباك منتخب صربيا ومونتينغرو في المونديال ذاته في الدقيقة 88 من المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين (6-0).

وعلى مدار مشاركاته المختلفة في كأس العالم وقبل مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي " قطر 2022™" شارك ميسي في 25 مباراة فاز في 16 وتعادل في 4 وخسر 5 وسجل 11 هدفاً وأهدى 8 تمريرات حاسمة.