رسالة للعالم تنبه من خطورةِ انقراض الحوت القرش من قبل beIN SPORTS November 29, 2022 10:29 4:21 دقيقة كثيرة هي الأشياءُ التي تلفت الانتباهَ في قطر، لكنْ أن يصلَ الأمرُ حدَّ تـنبيهِ العالم على خطورةِ انقراض الحوت القرش بطريقةٍ فنية، فهذا يعني التفردَ بالاستثناء. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة كاكا يتحدث عن مباراة البرازيل والكاميرون 1:26 دقيقة ديل بييرو: "فيرنانديش لاعب استثنائي" 1:41 دقيقة خالد بن ناصر الـروضان في حوار خاص مع beIN SPORTS 1:19 دقيقة رئيس البرلمان البرتغالي في لقاء خاص مع beIN SPORTS 2:34 دقيقة قميص مارادونا يُعرض في الدوحة 4:21 دقيقة رسالة للعالم تنبه من خطورةِ انقراض الحوت القرش 1:21 دقيقة مهرجان كرنفال كارتييه يشهد إقبالاً جماهيرياً كبيرا 0:58 دقيقة بيبي: "خضنا مباراة صعبة" 0:35 دقيقة مباراة إنكلترا وويلز - التغطية الخاصة 4:56 دقيقة البرتغال تهزم أوروغواي وتبلغ ثمن النهائي