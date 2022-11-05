رئيس الاتحاد الآسيوي قال إن هيئته تقف بصلابة مع دولة قطر والفيفا وتؤكد دعمها الكامل من أجل ضمان نجاح البطولة مضيفا أن الجهود الاستثنائية التي تقوم بها قطر واللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد القطري لكرة القدم والفيفا ستضمن أن البطولة في قطر ستحقق نجاحا رائعا وسوف تبقى في الذاكرة خلال السنوات المقبلة مشيدا في الوقت ذاته بكل الجهود التي تم بذلها إلى حد الآن.

وقال سلمان بن إبراهيم آل خليفة "تعود كأس العالم FIFA™ إلى قارة آسيا بعد غياب لـ20 عامًا وتقام في وقت صعب يتعافى فيه العالم من آثار جائحة كورونا".

وأضاف "الجهود الاستثنائية المبذولة في دولة قطر ستضمن أن كأس العالم FIFA™ ستحقق نجاحًا رائعًا".

وتابع "نجاح كأس العالم FIFA™ في قطر هو ضرورة كبيرة حاليا".

وأردف "لا توجد أي رياضة أخرى تمتلك مثل هذه القدرة الرائعة على جمعنا بروح الإيجابية والمتعة والحماس والتفاؤل".