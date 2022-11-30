دي بول يعبّر عن سعادته بعد التأهل إلى ثمن النهائي من قبل beIN SPORTS November 30, 2022 23:06 1:20 دقيقة عبر رودريغو دي بول لاعب الأرجنتين عن سعادته بالفوز على بولندا وبلوغ ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ مشيراً إلى أن الفريق عرف كيف يتدارك ويستعيد توازنه بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام السعودية مقابلات المنتخب الأرجنتيني الأرجنتين كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة مباراة كرواتيا وبلجيكا – التغطية الخاصة 1:33 دقيقة ماك أليستر يتحدث عن هدفه وأداء المنتخب الأرجنتيني 0:35 دقيقة مباراة كندا والمغرب – التغطية الخاصة 1:20 دقيقة دي بول يعبّر عن سعادته بعد التأهل إلى ثمن النهائي 0:35 دقيقة مباراة كوستاريكا وألمانيا – التغطية الخاصة 5:29 دقيقة الأرجنتين وبولندا تعبران إلى ثمن نهائي قطر 2022™ 7:52 دقيقة مبادرة قطرية مشتركة تضع اللاجئين في قلب "قطر 2022" 4:18 دقيقة المكسيك تتفوق على السعودية وتودع كأس العالم معها 2:40 دقيقة أستراليا تتجاوز الدنمارك وتخطف بطاقة التأهل 3:50 دقيقة فليك يؤكد على أهمية احترام كوستاريكا