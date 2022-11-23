دي بروين: "لم نقدم أداءً جيداً" من قبل beIN SPORTS November 23, 2022 22:34 1:21 دقيقة أكد كيفين دي بروين بأن منتخب بلجيكا لم يقدم الشيء الكثير في مواجهة كندا كما أن الفريق مطالب بتحسين عدة أشياء. مقابلات منتخب بلجيكا كأس العالم FIFA قطر 2022™ كيفين دي بروين -آخر الفيديوهات 1:48 دقيقة رئيس البرتغال: "نسخة قطر 2022™ الأكثر تنافسية" 1:17 دقيقة فينيسيوس: "هدف ريتشارليسون كان رائعاً" 1:14 دقيقة نيمار يغادر أرض الملعب باكياً ! 4:30 دقيقة ريتشارليسون يقود البرازيل لفوز ثمين على صربيا 1:15 دقيقة أندريه أيو: "علينا تصحيح أخطائنا" 1:03 دقيقة السعادة تغمر جواو فيليكس 0:35 دقيقة مباراة ويلز وإيران - التغطية الخاصة 2:10 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة البرتغال وغانا 0:35 دقيقة مباراة قطر والسنغال - التغطية الخاصة 0:58 دقيقة رونالدو يواصل كتابة التاريخ