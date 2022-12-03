وأبدى ديشان إعجابه الشديد بالمستوى الذي يقدمه قائد الديوك وحارس مرماه الأول هوغو لوريس مؤكداً أنه سعيد بمردوده وبالأرقام القياسية التي يحققها مع منتخب بلاده حالياً.

وعن الخسارة المفاجئة للمنتخب الفرنسي أمام تونس والمفاجآت الكثيرة التي شهدتها النسخة الحالية من كأس العالم قال ديشان إن كل مباراة يخوضها أي منتخب في كأس العالم هي مباراة صعبة والجميع يقدم كل ما لديه بحماس كبير.

وعن مباراة بولندا القادمة والأسلوب الذي يتبعه المنتخب البولندي في اللعب قال مدرب الديوك إن المنتخب البولندي رائع على الصعيد الدفاعي ويمتلك مهاجمين أقوياء وهو فريق صعب يمتلك خبرات على مستوى عالي لذلك فمواجهته ستكون صعبة جداً "لذلك لاعبينا يجب أن يقدموا 100% من مستواهم الحقيقي".

ويواجه المنتخب الفرنسي بطل العالم نظيره منتخب بولندا في إطار ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ في مواجهة ستقام في السادسة مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة على استاد الثمامة.

