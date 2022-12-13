وأوضح ديشان أن منتخب المغرب يركز على الهجمات المرتدة والتحولات السريعة، مؤكداً أن الركراكي مدرب أسود الأطلس حقق إنجازاً مذهلاً وأثبت أنه مدرب قوي لافتاً في الوقت ذاته إلى أن منتخب المغرب لديه قاعدة جماهيرية كبيرة والأجواء ستكون صاخبة في الملعب.

وعن استعدادات المنتخب الفرنسي لخوض الدور نصف النهائي قال ديشان: " واجهتنا بعض الصعوبات في المباراة الأخيرة أمام إنكلترا وتمكنا من تجاوزها لدينا روح فريق جيدة وأجواء طيبة داخل المعسكر تساعد على النجاح".

وتحدث مدرب الديوك عن لاعب الفريق أنطوان غريزمان مؤكداً أنه يقدم في بطولة رائعة وعليه المواصلة في نفس الأداء".

وختم ديشان حديثه قائلاً: "يجب أن نكون قادرين على التأقلم على طريقة لعب المنافس ومحاولة الاستحواذ على الكرة وعدم ارتكاب الأخطاء".

