ديشان: "تفوقنا تكتيكياً" من قبل beIN SPORTS December 10, 2022 23:14 2:05 دقيقة أكد ديدييه ديشان بأن المنتخب الفرنسي تفوق تكتيكياً على نظيره الإنكليزي مشيداً بأداء لاعبيه في مواجهة ربع النهائي. مقابلات ديدييه ديشان منتخب فرنسا كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:21 دقيقة تشواميني: "واجهنا منتخباً قوياً" 2:05 دقيقة ديشان: "تفوقنا تكتيكياً" 1:38 دقيقة جيرو: "إنه أمر استثنائي" 1:15 دقيقة وزيرة الرياضة الفرنسية تشيد بقطر 5:16 دقيقة المنتخب الفرنسي يطيح بمنتخب إنكلترا من ربع النهائي 0:56 دقيقة النصيري: "أفرحنا الشعب المغربي" 1:47 دقيقة الركراكي يشيد بإنجاز المنتخب المغربي 4:57 دقيقة فرحة لاعبي المنتخب المغربي بالتأهل إلى نصف النهائي 2:10 دقيقة دموع كريستيانو رونالدو 2:19 دقيقة السعادة تغمر أوناحي وبوفال