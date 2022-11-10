وتغلب منتخب كوستاريكا على نظيره النيجيري بهدفين نظيفين، وسط حضور جماهيري كبير في المباراة التي أقيمت بالعاصمة سان خوزيه.

وحرص الآلاف على تحية اللاعبين داخل الملعب وخارجه عقب المباراة. وأبدى المدرب لويس فيرناندو سواريز سعادته بالأداء والدعم الجماهيري الكبير، قبل بداية مشوار كأس العالم حيث ستلعب كوستاريكا ضمن مجموعة صعبة تضم أيضا إسبانيا وألمانيا واليابان.

