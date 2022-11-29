خالد بن ناصر الـروضان في حوار خاص مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS November 29, 2022 10:53 1:41 دقيقة قال خالد بن ناصر الـروضان، وزيرُ التجارةِ والرياضة ِالكويتي الأسبق، إن تنظيمَ كأس العالم الحالية في قطر شدَ أنظارَ المنطقة والعالم أجمع وذلك في حوار خاص مع beIN SPORTS. مقابلات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة كاكا يتحدث عن مباراة البرازيل والكاميرون 1:26 دقيقة ديل بييرو: "فيرنانديش لاعب استثنائي" 1:41 دقيقة خالد بن ناصر الـروضان في حوار خاص مع beIN SPORTS 1:19 دقيقة رئيس البرلمان البرتغالي في لقاء خاص مع beIN SPORTS 2:34 دقيقة قميص مارادونا يُعرض في الدوحة 4:21 دقيقة رسالة للعالم تنبه من خطورةِ انقراض الحوت القرش 1:21 دقيقة مهرجان كرنفال كارتييه يشهد إقبالاً جماهيرياً كبيرا 0:58 دقيقة بيبي: "خضنا مباراة صعبة" 0:35 دقيقة مباراة إنكلترا وويلز - التغطية الخاصة 4:56 دقيقة البرتغال تهزم أوروغواي وتبلغ ثمن النهائي