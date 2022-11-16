حمد الله يؤكد قدرة المغرب على تخطي الدور الأول من قبل beIN SPORTS November 16, 2022 15:07 0:54 دقيقة أوضح عبد الرزاق حمد الله عزم المنتخب المغربي تقديم الأداء المشرف والكبير في كأس العالم FIFA قطر 2022™ كما أكد أيضاً على قدر أسود الأطلس لللتأهّل، على الرغم من صعوبة المجموعة. مقابلات المنتخب المغربي عبد الرزاق حمد الله كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة استقبال جماهيري حافل للمنتخب الفرنسي في مقر إقامته 0:40 دقيقة مدرب بلجيكا يستدعي ديناير 7:51 دقيقة وصول المنتخب الفرنسي بطل العالم إلى الدوحة 0:33 دقيقة المنتخب التونسي يفوز ودياً على إيران في الدوحة 0:38 دقيقة منتخب كرواتيا يفوز على منتخب السعودية ودياً 0:54 دقيقة حمد الله يؤكد قدرة المغرب على تخطي الدور الأول 2:20 دقيقة التفاؤل يسود معسكر المنتخب القطري 0:41 دقيقة آخر المستجدات المرورية حول استادات كأس العالم 0:45 دقيقة تيم كاهيل يزور معسكر أستراليا في الدوحة 0:41 دقيقة إيقاف هداف برشلونة ليفاندوفسكي 3 مباريات