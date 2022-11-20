وقال الهيدوس إنه لا النتيجة ولا الأداء أعجبت لاعبي العنابي "من الممكن أن تخسر ولكن يجب أن تقدم أداءًا قوياً". مشيراً إلا أن المنتخب القطري سيحاول تقديم الأفضل في المباراتين القادمتين.

وأضاف: "أول نصف ساعة كانت الخطوط بعيدة عن بعضها البعض وهذا ما كلفنا غالياً، عندما تلافينا هذه النقطة بدأنا نجاري منافسنا، رغم ذلك المنتخب لديه أفضل"

ورداً على سؤال حول ما إذا كان لاعبي العنابي عانوا من ضغط المباراة الافتتاحية أجاب: "نحن من وضعنا الضغط على أنفسنا وأردنا أن نقدم أفضل ما لدينا في أول مباراة، لم يقصر أحد معنا، لا مدربين، لا إداريين، لا مسؤوليين ولا حتى إعلاميين، الكل دعمنا".