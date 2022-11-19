جياني إنفانتينو في لقاء خاص وحصري مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS November 19, 2022 20:13 26:06 دقيقة في لقاء خاص وحصري مع beIN SPORTS، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بأن هذه النسخة ستكون الأبرز والأجمل والأحسن مضيفاً بأن احتضان دولة قطر لهذا الحدث سيزيد من استثنائية هذا المهرجان الكروي. مقابلات beIN SPORTS جياني إنفانتينو كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة فان دايك: كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة 0:37 دقيقة أميركا 1-1 ويلز- التغطية الخاصة 1:00 دقيقة فرينكي دي يونغ يتحدث عن أداء هولندا أمام السنغال 23:49 دقيقة رونار: "نريد أن نجعل الشعب السعودي فخوراً بنا" 3:18 دقيقة رونالدو ينتقد وسائل الإعلام 4:00 دقيقة منتخب هولندا يتجاوز نظيره السنغالي بثنائية نظيفة 9:03 دقيقة سكالوني يؤكد جاهزية الأرجنتين لمواجهة السعودية 1:06 دقيقة جود بيلينغهام: "حققنا المهم في انتظار الأهم" 2:05 دقيقة طارمي: "هزيمة مخيّبة لكن باب الأمل يبقى مفتوحًا" 12:09 دقيقة ميسي: "هذه النسخة خاصة بالنسبة لي"