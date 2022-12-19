جماهير كأس العالم في قطر خطفت كل الأنظار من قبل beIN SPORTS December 19, 2022 19:42 4:27 دقيقة بعد أن أصبحت بطولة كأسِ العالم في قطر حديث القاصي والداني، بنجاحِها على كافة الأصعدة، بات محتّماً تسليط الضوءِ على اللاعبِ المؤثر خلال مشوار المنافسات، الجمهور الذي زينَ البطولة بخليط من الألوان والثقافات، جعل هذه النسخة استثنائية مقارنة بسابقاتِها. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 4:27 دقيقة جماهير كأس العالم في قطر خطفت كل الأنظار 3:28 دقيقة "قطر 2022™" نسخة تاريخية حازت على إعجاب الجميع 1:49 دقيقة الجماهير الكرواتية تحتفي بإنجاز منتخبها 1:21 دقيقة الأرجنتين تحتفل وتترقب وصول أبطال العالم 0:46 دقيقة الفرنسي كريم بنزيمة يعلن اعتزاله الدولي 2:25 دقيقة الصحافة الدولية تحتفل بميسي وتواسي مبابي 1:21 دقيقة الشيخ جوعان يسلّم كرة استضافة كأس العالم 2026 2:05 دقيقة مسيرة احتفالية مميزة للمنتخب الأرجنتيني بطل العالم 2:33 دقيقة إنفانتينو: ما حققه ميسي استثنائي وخارج نطاق الوصف 3:38 دقيقة ناصر غانم الخليفي يؤكد فخره بما قدمته دولة قطر