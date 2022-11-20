جمال الغندور يفسر سبب إلغاء هدف الإكوادور من قبل beIN SPORTS November 20, 2022 19:52 4:08 دقيقة شاهد الحالات التحكيمية التي اختارها الحكم الدولي المصري السابق جمال الغندور لمباراة قطر والإكوادور في افتتاح كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة مباراة إنكلترا وإيران – التغطية الخاصة 0:35 دقيقة مباراة السنغال وهولندا – التغطية الخاصة 0:35 دقيقة مشاهدة مباراة أميركا وويلز- التغطية الخاصة 0:45 دقيقة فيليكس سانشيز: علينا التعلم من هذه التجربة 3:02 دقيقة دل بييرو: المباراة الافتتاحية دائماً ما تكون صعبة 4:08 دقيقة جمال الغندور يفسر سبب إلغاء هدف الإكوادور 1:25 دقيقة مدرب الإكوادور: عرفنا كيف نتعامل مع المنتخب القطري 1:38 دقيقة حسن الهيدوس يعتذر لجماهير العنابي 1:09 دقيقة سعد الشيب يعد بتدارك أخطاء مباراة الإكوادور 3:15 دقيقة المنتخب الإكوادوري يفوز على نظيره المنتخب القطري