وفازت البرازيل 1-0 على ستاد 974 بفضل تسديدة مركزة من كاسيميرو بينما في روسيا تعادلت مع سويسرا 1-1.

وقال تياغو إن مباراة روسيا كانت عصيبة لأنها انتهت بالتعادل، لكن في قطر مع تسجيل الهدف استطاع المنتخب البرازيلي إراحة جماهيره وكانت لديه سيطرة واضحة.

وحول المركز الجديد لزميله في خط الدفاع ميليتاو والذي لعب ظهيراً في مباراة سويسرا قال: "إنه لاعب شاب وقام بهذا الدور مع ريال مدريد، لديه المرونة ليغير مركزه، هذه الأمور لطالما تحدث مع منتخب البرازيل، باكيتا لعب مهاجماً اليوم وفي المباراة السابقة لعب متأخراً قليلاً هذا يدل أن تيتي يقوم بعمل كبير".