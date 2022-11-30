وسجل لنسور قرطاج وهبي الخزري 58 وهو أول هدف للنسور في مونديال قطر.

وتأهل عن هذه المجموعة إلى دور الـ16، فرنسا متصدرة بـ6 نقاط بفارق الأهداف عن أستراليا التي خطفت فوزاً بقيمة الذهب من الدنمارك 1-0 ما جعلها تظفر بالتذكرة الثانية.

فيما حلت تونس ثالثة بـ4 نقاط، وأخيراً منتخب الدنمارك بنقطة واحدة.

أرقام لهدف الخزري:

وهبي الخزري يصبح ثالث لاعب عربي يسجل في دورتين متتاليتين لكأس العالم بعد سامي الجابر وسالم الدوسري

وهبي الخزري يعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف للاعب عربي في كأس العالم المسجل بإسم سامي الجابر برصيد 3 أهداف.



النقل المباشر (الشوط الثاني):

- نهاية المباراة بفوز تونس 1-0.

- د 90+12 غريزمان يسجل التعادل ولكن الحكم يلغيه بعد العودة إلى الفار بسبب وقوع لاعب أتلتيكو مدريد بموقف متسلل.

- د 90 تسديدة قوية من كولو مواني بعد تبادل ممتاز مع الزملاء لكنها تمر بجانب القائم.

- د 89 مبابي يرسل كرة خطيرة دحمان يوقفها بقوة.



- د 82 تسديدة من البديل الآخر لاعب برشلونة عثمان ديمبيلي تستقر في أحضان حارس تونس أيمن دحمان.

- أداء منتخب فرنسا يتحسن بالتأكيد في الوسط لكن دون تشكيل فرص خطرة.

- دخول كليان مبابي وأدريان رابيو لكتيبة ديشان في محاولة لتدارك التأخر.

- د 58 وهبي الخزري يحقق المراد بمجهود فردي رائع ويوقع على الهدف الأول مخترقاً دفاعات فرنسا بنجاح بعد أن قطع له الكرة علي بن رمضان من أمام فوفانا.

- د 52 عيسى العيدوني اقترب كثيراً من هز الشباك لكن كرته أبعدها مانداندا

النقل المباشر (الشوط الأول):

- 45+2 نهاية شوط هجومي جميل وممتاز من تونس نقصه فقط التوفيق بالتسجيل.

- د 25 أول تسديدة لفرنسا جاءت عن طريق كومان لكنها مرت بجانب القائم.



- د 15 ربع ساعة صبغها نسور قرطاج بلونهم بدون أي حضور هجومي لمنتخب فرنسا الذي قام بـ22 محاولة هجومية أمام أستراليا.

تشكيلة كل من تونس وفرنسا:

أرقام قبل اللقاء:

- لم تخسر فرنسا أبدًا في أربعة مواجهات سابقة مع تونس (ف2 ت2)، وهذه أول مواجهة لها منذ التعادل 1-1 في مايو 2010.

- تناوبت فرنسا بين الفوز (3) والخسارة (2) في كل من مبارياتها الخمس في كأس العالم ضد المنتخبات الإفريقية، حيث فازت على نيجيريا 2-0 في آخر مباراة لها في 2014.

- فازت فرنسا في كل من مبارياتها الست الأخيرة في كأس العالم، وهي أطول فترة انتصرت فيها على الإطلاق في المسابقة. فقط إيطاليا (7 بين 1934-1938) والبرازيل (11 بين 2002-2006) كانت لها فترات أطول من الانتصارات.