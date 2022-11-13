وأوضح تولوز أن أبو خلال سيجري المزيد من الفحوص الطبية تحت إشراف الطاقم الطبي لمنتخب أسود الأطلس من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

هذا وعلمت beIN SPORTS أن الإصابة َ التي تعرض لها يومَ السبت اللاعبُ المغربي خفيفة ولا تدعو للقلق . وقال مصدرٌ داخل المنتخبِ المغربي لقنواتنا إن اللاعبَ في حالة جيدة.

وكان أبو خلال قد استُبدل في بدايةِ الشوط الثاني من مباراةِ فريقِه تولوز الفرنسي ضد رين في الجولةِ الخامسة عشرة من الليغ 1. بعد تعرضِهِ لإصابة على مستوى الفخد أجبرت مدربَ الفريق فيليب مونتانييه على استبدالهِ وذكرت مصادر beIN SPORTS أن المهاجم المغربي زكرياء بوخلال سيكون متواجداً في الدوحة هذا الاثنين مع بقية زملائه المحترفين في أوروبا.