تشواميني: "واجهنا منتخباً قوياً" من قبل beIN SPORTS December 10, 2022 23:17 1:21 دقيقة أكد أوريلين تشواميني بأن المنتخب الفرنسي واجه منتخباً قوياً ما يجعلهم يعانون بعض الشيء أثناء المباراة لكننا في النهاية حسمنا النتيجة لصالحنا. مقابلات منتخب فرنسا كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:21 دقيقة تشواميني: "واجهنا منتخباً قوياً" 2:05 دقيقة ديشان: "تفوقنا تكتيكياً" 1:38 دقيقة جيرو: "إنه أمر استثنائي" 1:15 دقيقة وزيرة الرياضة الفرنسية تشيد بقطر 5:16 دقيقة المنتخب الفرنسي يطيح بمنتخب إنكلترا من ربع النهائي 0:56 دقيقة النصيري: "أفرحنا الشعب المغربي" 1:47 دقيقة الركراكي يشيد بإنجاز المنتخب المغربي 4:57 دقيقة فرحة لاعبي المنتخب المغربي بالتأهل إلى نصف النهائي 2:10 دقيقة دموع كريستيانو رونالدو 2:19 دقيقة السعادة تغمر أوناحي وبوفال