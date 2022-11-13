تحديات عديدة تواجه كيروش قبل كأس العالم FIFA قطر 2022™ November 13, 2022 19:29 2:08 دقيقة كثرة الإصابات من جهة وعدم معرفة اللاعبين الجدد بشكل جيد من جهةٍ أخرى من أهم التحديات التي تواجه المدير الفني للمنتخب الإيراني كارلوس كيروش قبل أيام على انطلاقِ كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية كارلوس كيروش منتخب إيران كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:08 دقيقة تحديات عديدة تواجه كيروش قبل قطر 2022™ 0:24 دقيقة إصابة دومفريس قبل أسبوع من قطر 2022™ 0:40 دقيقة بعثة المنتخب المغربي تصل إلى الدوحة 0:26 دقيقة ماينتس يفرض التعادل على آينتراخت فرانكفورت 0:41 دقيقة ديفيز يقود قائمة كندا في كأس العالم FIFA قطر 2022™ 4:52 دقيقة باريس سان جيرمان يقسو على أوكسير 0:41 دقيقة بعثة المنتخب المغربي تغادر الرباط نحو الدوحة 0:39 دقيقة المنتخب الكوستاريكي يصل الكويت 0:37 دقيقة المنتخب الياباني يستهل تحضيراته في الدوحة 0:33 دقيقة لاعبو أميركا في الدوري الإسباني يصلون قطر