وكان بونو في التشكيلة الأساسية لمنتخب أسود الأطلس التي تخوض مواجهة مرتقبة أمام بلجيكا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم FIFA قطر 2022™.
وأشرك المدرب وليد الركراكي الحارس منير المحمدي أساسياً بدلاً من بونو المصاب.
وكان بونو في التشكيلة الأساسية لمنتخب أسود الأطلس التي تخوض مواجهة مرتقبة أمام بلجيكا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم FIFA قطر 2022™.
وأشرك المدرب وليد الركراكي الحارس منير المحمدي أساسياً بدلاً من بونو المصاب.
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