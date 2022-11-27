وكان بونو في التشكيلة الأساسية لمنتخب أسود الأطلس التي تخوض مواجهة مرتقبة أمام بلجيكا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وأشرك المدرب وليد الركراكي الحارس منير المحمدي أساسياً بدلاً من بونو المصاب.

