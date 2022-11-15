تقارير صحافية أكدت أن مغادرة كريم بنزيمة كان بتخطيط مسبقٍ بعد مرور المدة المحددة مبينة أن النجم الفرنسي وبعد خروجه، أكمل تدريباته في الصالة الرياضية وفقا لبرنامجه الخاص، ومؤكدة حسب محيط اللاعب أنه لا يوجد أي شيء يدعو للقلق حول انسحابه من التداريب وأنه أمرٌ روتيني يمهد لعودته المرتقبة لصفوف الديكة.

من جهته، كشف بنزيمة أنه يشعر بآلام دون أن يكون قد تعرض لإصابة كبيرة مؤخراً مضيفاً: "أنا في صحة جيدة.. شعرت بآلام لكني لم أتعرض لإصابة أو تمزق، وبإمكاني اللعب لكن ليس بنسبة 100% ".

وتابع نجم ريال مدريد قائلاً: "تدربت بشكل مكثف في صالة التمارين والأمور على أحسن ما يرام".

