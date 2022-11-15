وتُلعب المباراة يوم الخميس وتأتي في إطار تحضيرات منتخب لاروخا الأخيرة استعداداً للمشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

ويخوض المنتخب الإسباني بطل نسخة 2010 غمار البطولة ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات كوستاريكا وألمانيا واليابان.

