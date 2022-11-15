وتُلعب المباراة يوم الخميس وتأتي في إطار تحضيرات منتخب لاروخا الأخيرة استعداداً للمشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™.
ويخوض المنتخب الإسباني بطل نسخة 2010 غمار البطولة ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات كوستاريكا وألمانيا واليابان.
وتُلعب المباراة يوم الخميس وتأتي في إطار تحضيرات منتخب لاروخا الأخيرة استعداداً للمشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™.
ويخوض المنتخب الإسباني بطل نسخة 2010 غمار البطولة ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات كوستاريكا وألمانيا واليابان.
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