بايل يقود أحلام ويلز في كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS November 12, 2022 12:24 2:37 دقيقة يقود النجم غاريث بايل صفوف المنتخب الويلزي في بطولةكأس العالم FIFA قطر 2022™، بعد 64 عاماً من الغياب عن البطولة العريقة، بايل يقدّم مستويات رائعة رفقة منتخب بلاده كما أنّه ساهم في نجاحات فريقه الحالي لونس أنجليس الأميركي. تقارير إخبارية ويلز غاريث بايل كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:24 دقيقة منتخب الكاميرون يحط الرحال في أبوظبي 4:13 دقيقة ميتروفيتش وفلاهوفيتش يعيدان ظاهرة الثنائيات 3:21 دقيقة منتخب التنين الأحمر يتوق إلى تجاوز دور المجموعات 2:37 دقيقة بايل يقود أحلام ويلز في مونديال قطر 0:45 دقيقة بعثة الأوروغواي تحط رحالها في أبو ظبي 4:11 دقيقة متحف الفن الإسلامي صرح تاريخي وثقافي 1:33 دقيقة معتز برشم سفير كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:11 دقيقة ناصر الخاطر في لقاء حصري مع beIN SPORTS 1:50 دقيقة المنتخب الأميركي بدأ تدريباته في قطر 0:37 دقيقة مجسم كأس العالم يصل إلى المملكة العربية السعودية