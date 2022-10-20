باتيستوتا: "النسخة المقبلة ستكون الأفضل في تاريخ البطولة" من قبل beIN SPORTS October 20, 2022 16:09 1:21 دقيقة توقع أسطورة الكرة الأرجنتينية غابرييل عمر باتيستوتا والذي سيكون ضمن تشكيلة محللي قنواتنا خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™ بأن تكون النّسخة المقبلة هي الأفضل في تاريخ البطولة. مقابلات غابريال باتيستوتا كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 23:49 دقيقة رونار: "نريد أن نجعل الشعب السعودي فخوراً بنا" 4:00 دقيقة منتخب هولندا يتجاوز نظيره السنغالي بثنائية نظيفة 9:03 دقيقة سكالوني يؤكد جاهزية الأرجنتين لمواجهة السعودية 1:06 دقيقة جود بيلينغهام: "حققنا المهم في انتظار الأهم" 2:05 دقيقة طارمي: "هزيمة مخيّبة لكن باب الأمل يبقى مفتوحًا" 12:09 دقيقة ميسي: "هذه النسخة خاصة بالنسبة لي" 0:59 دقيقة السعادة تغمر غاريث ساوثغيت 0:35 دقيقة مشاهدة مباراة أميركا وويلز- التغطية الخاصة 43:01 دقيقة أوتشوا يتحدث عن مشاركته الخامسة في كأس العالم 6:31 دقيقة إنكلترا تبدأ مشوارها بانتصار عريض على إيران