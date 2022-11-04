انطلاق فعاليات مهرجان درب لوسيل من قبل beIN SPORTS November 4, 2022 09:09 3:38 دقيقة انطلق بمدينة لوسيل "مهرجان درب لوسيل" والذي يستمر لثلاثة أيام حاملاً معه فعاليات وأنشطة وعروض فنية واستعراضية شيقة لامتاع الزائرين من الجماهير قبيل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية لوسيل كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة منتخب المغرب يواصل الاستعدادات بمباراة ودية 3:38 دقيقة انطلاق فعاليات مهرجان درب لوسيل 4:16 دقيقة وست هام بالعلامة الكاملة في دوري المؤتمر 5:37 دقيقة روما يفوز على لودوغورتس ويحسم الوصافة 3:13 دقيقة آرسنال يبلغ ثمن نهائي الدوري الأوروبي متصدراً 0:33 دقيقة إسبانيا إلى نصف نهائي بطولة العالم للبادل 1:18 دقيقة موناكو يواصل مشواره في الدوري الأوروبي 4:01 دقيقة فاينورد في الصدارة ولاتسيو إلى دوري المؤتمر 2:57 دقيقة ريال سوسييداد يحسم صدارة الخامسة 0:35 دقيقة سيدات بلجيكا إلى نصف نهائي بطولة العالم للبادل