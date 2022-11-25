وبذلك رفعت أميركا رصيدها إلى نقطتين في المركز الثالث بفارق نقطة خلف إيران الثانية ونقطتين عن إنكلترا المتصدّرة أما ويلز فتتذيّل الترتيب بنقطة يتيمة.

يذكر أنّ نتيجة المواجهة الأخرى ضمن المجموعة ذاتها قد آلت لمصلحة المنتخب الإيراني على نظيره الويلزي (2-0).

أرقام من المواجهة

● تعادل منتخب إنكلترا سلبياً 0-0 في 12 مباراة في كأس العالم – أكثر من أي فريق آخر في التاريخ.

● لم يفز منتخب إنكلترا ضد الولايات المتحدة في كأس العالم.

● حافظ المنتخب الأميركي على نظافة شباكه ضد فريق أوروبي للمرة الأولى في كأس العالم منذ فوزه 1-0 ضد إنكلترا في 1950. خاض 18 من هذه المباريات في البطولة دون شباك نظيفة قبل اليوم.

● فاز منتخب إنكلترا مرة واحدة فقط في آخر 8 مباريات في جميع البطولات (ت 4 خ 3) بعد أن كان قد فاز في 6 من مبارياته الـ 8 قبل ذلك.

● لم يفز منتخب أميركا في آخر 11 مباراة ضد فرق أوروبية في كأس العالم (ت 6 خ 5) منذ فوزه 3-2 ضد البرتغال في 2002.

● نفّذ منتخب إنكلترا 8 تسديدات فقط في هذه المباراة – سدد أقل في مباراتين فقط في البطولة منذ 1966 (6 ضد أيرلندا في 1990 و7 ضد بولندا في 1986).

● جود بيلينغهام ثالث لاعب تحت الـ 20 سنة من العمر يشارك كأساسي في أكثر من مباراة مع منتخب إنكلترا في كأس العالم، مع مايكل أوين في 1998 ورحيم ستيرلينغ في 2014. كانت هذه المباراة رقم 19 لبيلينغهام مع المنتخب – فقط واين روني شارك في مباريات أكثر وهو تحت الـ 20 عام من العمر (27).

● لعب منتخب إنكلترا بنفس التشكيلة الأساسية في مباراتين متتاليتين لأول مرة منذ الدور نصف النهائي ضد كرواتيا في 2018.

تفاصيل المباراة

نهاية المباراة | إنكلترا (0-0) الولايات المتحدة الأميركية

الدقيقة 87: محاولة من البديل ماركوس راشفورد لكن تسديدته لم تشكّل خطرًا على حارس مرمى أميركا مات تورنر.

ساوثغيت يلعب ورقة راشفورد مكان ساكا (78).

آرونسون ومور يعوّضان ماكيني وديست في تشكيلة أميركا (77).

منتخب "الأسود الثلاثة" عاجز تمامًا عن فرض إيقاعه على منافسه.

غاريث ساوثغيت يقحم الثنائي جوردان هندرسون وجاك غريليش بدلاً من جود بيلينغهام ورحيم ستيرلينغ (68).

ارتفاع منسوب الثقة لدى لاعبي منتخب "العم سام".

سلسلة ركنيات متتالية لأميركا. ضغط رهيب على الدفاع الإنكليزي.

أميركا حرمت إنكلترا من سلاح العرضيّات بفضل التمركز الدفاعي المميّز لعناصرها.

لا جديد يُذكر إلى حدود الدقيقة 55.

المنتخب الأميركي يستهل الشوط الثاني بقوّة ويستحوذ على الكرة.

بداية الشوط الثاني | إنكلترا (0-0) الولايات المتحدة الأميركية

نهاية الشوط الأول | إنكلترا (0-0) الولايات المتحدة الأميركية

الدقيقة 45+1: مايسون ماونت يسدّد بقوّة ومات تورنر يتصدّى ببراعة.

الدقيقة 45: بوكايو ساكا كاد يباغت حارس مرمى أميركا.

الدقيقة 43: رأسية بوليسيتش جانبت مرمى بيكفورد.

الدقيقة 41: سيرجينو ديست يخترق دفاع إنكلترا بشكل رائع لكن تسديدته اصطدمت برجل جون ستونز وتحوّلت للركنية.

أميركا باتت أقرب لافتتاح النتيجة من إنكلترا !

الدقيقة 33: العارضة تحرم كريستيان بوليسيتش من فتح باب التسجيل للمنتخب الأميركي بعد تسديدة صاروخية رائعة.

الدقيقة 26: ويستون ماكيني يهدر فرصة ذهبية لمنتخب الولايات المتحدة رغم موقعه المناسب للتسجيل !

انتشار ملفت لعناصر الولايات المتحدة يحول دون تمكّن الإنكليز من صنع الخطر على مرمى مات تورنر.

الدقيقة 16: رأسية هاجي رايت تمرّ بجانب مرمى جوردان بيكفورد. إنها أولى المحاولات الهجومية لبلد العم سام.

المنتخب الأميركي يدافع بذكاء وينتظر الفرصة لمباغتة منافسه.

منتخب "الأسود الثلاثة" يسيطر شيئًا فشيئًا على مجريات اللعب.

الدقيقة 10: أولى فرص اللقاء لمصلحة المنتخب الإنكليزي عبر النجم هاري كاين لكن دفاع الولايات المتحدة الأميركية يتدخّل بنجاح.

لا فرص حقيقية للتسجيل إلى حدود الدقيقة التاسعة.

الحذر سيّد الموقف في بداية المواجهة.

أجواء جماهيرية حماسية في استاد البيت.

فترة جسّ نبض بين المنتخبين.

صافرة البداية

استاد البيت مسرحًا لمواجهة إنكلترا والولايات المتحدة الأميركية.

الدولي الفنزويلي خيسوس فالنزويلا حكمًا للمواجهة الأنغلوفونية.

تشكيلتا إنكلترا والولايات المتحدة الأميركية



