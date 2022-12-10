النصيري: "فرحنا الشعب المغربي" من قبل beIN SPORTS December 10, 2022 19:14 0:56 دقيقة توجه يوسف النصيري بالشكر لكل الجماهير المغربية التي ساندته مهدياً الفوز للشعب المغربي بأكمله. مقابلات منتخب المغرب يوسف النصيري كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة إنكلترا (0) / (1) فرنسا | التغطية الخاصة 0:56 دقيقة النصيري: "فرحنا الشعب المغربي" 1:47 دقيقة الركراكي يشيد بإنجاز المنتخب المغربي 4:57 دقيقة فرحة لاعبي المنتخب المغربي بالتأهل إلى نصف النهائي 2:10 دقيقة دموع كريستيانو رونالدو 2:19 دقيقة السعادة تغمر أوناحي وبوفال 4:51 دقيقة المغرب يصنع التاريخ ويعبر إلى نصف النهائي باقتدار 2:51 دقيقة المنتخب الإنكليزي ينهي استعداداته لمواجهة فرنسا 3:30 دقيقة الديوك يضعون لمساتهم الأخيرة قبل مواجهة إنكلترا 2:34 دقيقة المنتخب البرتغالي يسعى إلى تجنب مصير إسبانيا