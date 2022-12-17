وسجل كل من يوسكو غفارديول (07) وميسلاف أورسيتش (42) هدفي كرواتيا فيما كان هدف المنتخب المغربي بواسطة المدافع أشرف داري في الدقيقة التاسعة.

وكسب المنتخب المغربي، رابع المونديال، الاحترام والتميز في كأس العالم FIFA قطر 2022™ وكان نداً قوياً لكرواتيا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا فكتب التاريخ بأحرف من ذهب.



مباراة المغرب وكرواتيا - التفاصيل والأحداث

أشرف حكيمي وحكيم زياش يعادلان الرقم القياسي لعدد المباريات للاعب عربي في كأس العالم المسجل بإسم محمد الدعيع برصيد 10 مباريات.

أشرف حكيمي وحكيم زياش يصبحان أول لاعبي ميدان عربيين يخوضان 10 مباريات في كأس العالم.

أشرف حكيمي وحكيم زياش ينفردان بالرقم القياسي لعدد الدقائق للاعب عربي في كأس العالم برصيد 903 دقائق

المنتخب المغربي ينهي مشاركته في كأس العالم FIFA قطر 2022™ بمركز رابع تاريخي.

نهاية المباراة: المنتخب الكرواتي يحرز المركز الثالث عقب فوزه على المنتخب المغربي (2-1) في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

90+06: رأسية يوسف النصيري كانت فوق الشباك ليهدر فرصة تعديل الكفّة.

وليد الركراكي يصبح أول مدرب أفريقي يخوض مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم.

وليد الركراكي يصبح أول مدرب عربي يخوض مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم.

دق 87: كوفاسيتش يتجاوز حكيمي ويخطأ طريق المرمى.

دق 75: النصيري ينفرد ويصوب والحارس دومينيك ليفاكوفيتش يتألق في الذود عن مرماه

دق 71: تصويبة نيكولا فلاشيتش كانت بعيدة عن مرمى بونو

المغرب يصبح أول منتخب أفريقي يخوض مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم.

المغرب يصبح أول منتخب عربي يخوض مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم.

المغرب يواجه منتخبا اوروبيا للمرة السادسة في كأس العالم FIFA قطر 2022.

تواصل المتعة والإثارة في هذا الشوط

عودة المباراة في شوطها الثاني

عبد الرحمن الجاسم يصبح رابع حكم عربي يدير مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم بعد الإماراتي علي بوجسيم عام 1994 والكويتي سعد كميل عام 2002 والجزائري جمال حيمودي عام 2014

عبد الرحمن الجاسم يصبح رابع حكم من البلد المضيف يدير مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم

عبد الرحمن الجاسم يصبح أول حكم من البلد المضيف يدير مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم منذ عام 1966

عبد الرحمن الجاسم يصبح ثالث حكم عربي يدير مباراة فيها طرف عربي في كأس العالم بعد الإماراتي علي بوجسيم عام 1998 والبحريني نواف شكر الله عام 2018

عبد الرحمن الجاسم يصبح ثاني حكم عربي يدير مباراة للمغرب في كأس العالم بعد الإماراتي علي بوجسيم عام 1998 أمام اسكتلندا.

نهاية الشوط الأول بتقدم كرواتيا على المغرب 2-1.

دق 42: ميسلاف أورسيتش يسجل الهدف الثاني لمنتخب كرواتيا بتصويبة رائعة (2-1)

دق 37: رأسية النصيري لم تجد من يضعها في الشباك!

المنتخب المغربي المتحرر من كل الضغوط يقدم في أداء مميز ورائع.

المغرب يصبح ثاني منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يخوض مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم بعد كوريا الجنوبية عام 2002.

دق 24: المميز بونو يتألق في صد كرة لوكا مودريتش المخادعة!

كرواتيا تخوض مباراة تحديد المركز الثالث لكأس للمرة الثانية بعد عام 1998.

مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم تجمع بين منتخبين تواجها سابقا في البطولة للمرة الثانية بعد المرة الأولى عام 2018.

دق 09: المغرب يعدّل الكفة سريعاً، أشرف داري بذات طريقة غفارديول (1-1)

دق 07: المنتخب الكرواتي يفتتح التسجيل برأسية يوسكو غفارديول (1-صفر)

بلال الخنوس يصبح أصغر لاعب عربي يخوض مباراة في كأس العالم بعمر 18 عاماً و221 يوماً.

بداية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم FIFA قطر 2022™

استاد خليفة الدولي مسرحاً للمواجهة المرتقبة بين المغرب وكرواتيا.

سيقود الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم FIFA قطر 2022™ بين المغرب وكرواتيا.

التشكيلة الأساسية | كرواتيا - المغرب