المنتخب القطري جاهز لخوض التحدي الأول له في تاريخه بكأس العالم من قبل beIN SPORTS November 12, 2022 09:05 2:00 دقيقة بات المنتخب القطري جاهزاً لخوض التحدي الأول له في تاريخه بكأس العالم، بعد أن خاض خطة إعدادية طويلة الأمد من أجل التحضير للنهائيات. تقارير إخبارية منتخب قطر لكرة القدم كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:24 دقيقة منتخب الكاميرون يحط الرحال في أبوظبي 4:13 دقيقة ميتروفيتش وفلاهوفيتش يعيدان ظاهرة الثنائيات 3:21 دقيقة منتخب التنين الأحمر يتوق إلى تجاوز دور المجموعات 2:37 دقيقة بايل يقود أحلام ويلز في مونديال قطر 0:45 دقيقة بعثة الأوروغواي تحط رحالها في أبو ظبي 4:11 دقيقة متحف الفن الإسلامي صرح تاريخي وثقافي 1:33 دقيقة معتز برشم سفير كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:11 دقيقة ناصر الخاطر في لقاء حصري مع beIN SPORTS 1:50 دقيقة المنتخب الأميركي بدأ تدريباته في قطر 0:37 دقيقة مجسم كأس العالم يصل إلى المملكة العربية السعودية