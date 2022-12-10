وسجل كل من أوريلين تشواميني (17) وأوليفيه جيرو (78) هدفي فرنسا فيما دوّن هاري كاين هدف إنكلترا الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 54 علماً بأن نجم توتنهام أضاع ركلة جزاء أخرى لمنتخب الأسود الثلاثة في الدقيقة 84.

ويلاقي المنتخب الفرنسي في نصف النهائي المنتخب المغربي.

أرقام هامة:

● وصل المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي في كأس العالم للمرة السابعة ولأول مرة في نسخ متتالية من البطولة منذ 1982/1986.

● خرج المنتخب الإنكليزي من ربع النهائي في كأس العالم للمرة السابعة – أكثر من أي فريق آخر في تاريخ البطولة.

● خسر المنتخب الإنكليزي في جميع مبارياته الـ 3 ضد حامل اللقب في كأس العالم وجميعهم في ربع النهائي (2-4 ضد الأوروغواي في 1954، 1-3 ضد البرازيل في 1962 و1-2 ضد فرنسا الليلة).

● سجل المنتخب الفرنسي 4 أهداف رأسية في كأس العالم 2022 حتى الآن – منذ 1966، لم يسجل الفريق أهداف رأسية أكثر في نسخة واحدة من البطولة (4 في 1998).

● سجل المنتخب الإنكليزي 13 هدفاً في كأس العالم 2022 – أعلى حصيلة أهداف للفريق في نسخة واحدة من بطولة كبرى (كأس العالم ويورو).

● سجل هاري كاين هدفه الـ53 مع المنتخب الإنكليزي ليعادل واين روني كأفضل هداف في تاريخ الفريق.

● سجل هاري كاين 4 أهداف من ضربات جزاء في كأس العالم – لم يسجل أي لاعب أكثر في تاريخ البطولة. كما أن كاين أول لاعب يسجل ويضيع ضربة جزاء في مباراة في كأس العالم (عدا الركلات الترجيحية) منذ ميكال بيليك لمنتخب تشيكوسلوفاكيا ضد الولايات المتحدة في 1990.

● شارك لوريس في المباراة رقم 143 له مع المنتخب الفرنسي ليصبح أكثر لاعب فرنسي شارك مع المنتخب في التاريخ.



مباراة إنكلترا وفرنسا - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز فرنسا على إنكلترا 2-1 وتأهل منتخب الديكة إلى نصف النهائي.

دق 84: هاري كاين يهدر ركلة الجزاء ويضيع فرصة تعديل الكفة

دق 82: الحكم البرازيلي سامبايو يعود للـVAR ويعلن عن ركلة جزاء لمنتخب إنكلترا !

دق 78: جيرو الذي اقترب منذ دقائق من شباك بيكفورد، تمكن بعدها مهاجم ميلان من تسجيل الهدف الثاني (2-1)

دق 70: رأسية المدافع ماغواير كادت أن تحمل معها الهدف الثاني لمنتخب إنكلترا

دق 55: رابيو يتوغل بين محوري الدفاع ويسدد كرة قوية صدّها بيكفورد

دق 54: هاري كاين يعدّل الكفّة (1-1)

دق 52: ساكا يتوغل ويتعرض للعرقلة من هداف فرنسا في المباراة تشواميني ... ركلة جزاء لمنتخب الأسود الثلاثة!

دق 47: جود بيلينغهام يطلق كرة قوية تألق لوريس في إبعادها.

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم فرنسا على إنكلترا 1-صفر.

دق 29: تصويبة كاين القوية أبعدها لوريس بصعوبة كبيرة!

دق 22: هاري كاين ينفرد وهوغو لوريس يمنعه من تعديل الكفّة!

دق 17: تصويبة صاروخية من متوسط ميدان ريال مدريد أوريلين تشواميني (1-صفر) تسكن شباك إنكلترا.

دق 11: ديمبلي في عرضية متقنة ورأسية جيرو هددت شباك الحارس بيكفورد.

المباراة متوازنة بين العملاقين (دق 10)

بداية المواجهة القوية والمرتقبة بين إنكلترا وفرنسا على أرضية استاد البيت.

التشكيلة الأساسية | إنكلترا - فرنسا