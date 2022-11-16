وقبل أن يشد الرحال إلى قطر خاض الأخضر السعودي مباراة دولية ودية خسر فيها أمام منتخب كرواتيا (صفر-1) مع مردود مميز لرفاق سالم الدوسري.

ويخوض المنتخب السعودي مواجهات كأس العالم في المجموعة الثالثة رفقة الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وفي حديث لـbeIN SPORTS، شكر ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، اللجنة المنظمة على التسهيلات المقدمة للمنتخبات مشدداً على أن قطر ستنظم نسخة استثنائية بجودة رفيعة ومشيراً إلى أمله بأن يقدم المنتخب السعودي أداء يعكس تطور كرة القدم السعودية.

أما المدرب الفرنسي هيرفي رونار فقد تحدث عن الثوب العربي واللعب في قطر قائلاً: " نرتدي الثوب العربي لأننا نحترم ثقافة السعودية ونشعر وكأننا في بلدنا باللعب في قطر".

وأضاف: "أطلب من اللاعبين أن يؤمنوا بأنفسهم، وأن يثقوا بقدراتهم وأن يقدموا صورة تليق بالسعودية".