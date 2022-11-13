المنتخب السعودي يسعى لتكرار إنجاز كأس العالم 1994 من قبل beIN SPORTS November 13, 2022 21:49 2:59 دقيقة يسعى المنتخب السعودي المشارك في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ إلى تكرار الإنجاز الكبير الذي حققه من قبل في نسخة عام 1994 عندما نجح في التأهل إلى الدور الثاني للبطولة. تقارير إخبارية المنتخب السعودي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 3:03 دقيقة المنتخب القطري يصل إلى الدوحة 4:25 دقيقة إصابة المغربي حارث خلال انتصار مارسيليا على موناكو 0:53 دقيقة الأردن ينعش آماله بفوز مهم على نيوزيلندا 1:04 دقيقة أونيون برلين يسقط أمام فرايبورغ برباعية 0:27 دقيقة الوحدات يتوّج بلقب كأس الأردن 0:51 دقيقة أوكلاهوما سيتي ثاندر ينتصر على نيويورك نيكس 2:54 دقيقة ميسي يسعى للعودة بالكأس الغالية إلى بلاد التانغو 2:59 دقيقة المنتخب السعودي يسعى لتكرار إنجاز كأس العالم 1994 2:08 دقيقة تحديات عديدة تواجه كيروش قبل قطر 2022™ 5:13 دقيقة مانشستر يونايتد يقتنص فوزاً ثميناً من فولهام