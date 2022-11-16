وبعد يوم من وصوله إلى قطر، خاص منتخب الأسود الثلاثة أول حصة تدريبة له بملعب الوكرة، والتي شارك فيها جميع اللاعبين بمن فيهم لاعبا مانشستر سيتي كايل ووكر وكالفين فيليب بعد أن غابا من قبل عن الملاعب بسبب الإصابة.

