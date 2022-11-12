اللاعبون أبدوا سعادتهم بمقر التدريبات الخاص بهم والذي كان مجهزاً بالكامل لاستقبال كتيبة المدرب غريغ بيرهالتر، والذي بدوره اكتفى بتدريبات خفيفة للاعبين، حيث طالبهم أولاً بالتركيز على تجاوز إرهاق السفر وكذلك التأقلم مع فارق التوقيت بين الولايات المتحدة والدوحة، قبل أن يجري تدريباً قصيراً للحفاظ على لياقة اللاعبين، أعقبه تدريب آخر في نصف واحد من الملعب.

ومن المنتظر أن ينضم بقية النجوم على رأسهم كريستيان بوليسيك لاعب تشلسي وويستون مكيني لاعب يوفنتوس إلى البعثة، بعد نهاية التزاماتهم مع أنديتهم.

هذا وأكد غريغ بيرهالتر مدرب المنتخب الأميركي تحمسهم لخوض منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وأضاف أن كتيبته متعطشة لتحقيق الانتصارات، مشدداً في الآن ذاته أن تخطي دور المجموعات يعد أولوية بالنسبة إليهم.