المنتخب الألماني جاهز لخوض غمار "قطر 2022™" من قبل beIN SPORTS November 18, 2022 13:05 2:31 دقيقة حطت بعثة ُ المنتخب الألماني الرحالَ بالعاصمة القطرية الدوحة، منتخبُ الماكينات الألمانية اختار الإقامةَ في منتجَع " ُزلال" الصحيّ في أجواء توفّر له المزيد من الهدوء، وقد بدا جاهزا لخوض غمار البطولة. تقارير إخبارية منتخب ألمانيا كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:50 دقيقة رونالدو يؤكد على جاهزيته التامة لخوض كأس العالم 1:11 دقيقة أجواء إيجابية في معسكر المنتخب البرازيلي 2:31 دقيقة المنتخب الألماني جاهز لخوض غمار "قطر 2022™" 3:11 دقيقة أجواء رائعة وفعاليات مستمرة في الدوحة 0:51 دقيقة الاتحاد الغاني يكرم نجم منتخب النجوم السوداء آيو 0:52 دقيقة الركراكي يؤكد على جاهزية منتخب أسود الأطلس 1:01 دقيقة المنتخبُ المغربي يصل مكتمل الصفوف إلى الدوحة 8:52 دقيقة منتخب كرواتيا يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة 0:26 دقيقة بعثة المنتخب الياباني تحط الرحال في الدوحة 0:25 دقيقة البرتغال تنهي استعداداتها بفوز عريض على نيجيريا