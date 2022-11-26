وسجل ميتشيل دوك هدف الفوز الأسترالي وثاني أهداف الفريق في البطولة مهدياً بلاده النقاط الثلاث فيما تجمد رصيد المنتخب التونسي عند نقطة واحدة.

مواجهة تونس وأستراليا - أبرز الأحداث والتفاصيل

نهاية المباراة على وقع خسارة غير متوقعة لنسور قرطاج.. المنتخب الأسترالي عاد إلى البطولة عقب خسارته الثقيلة أمام فرنسا (4-1)، واقتنص ثلاث نقاط ثمينة فيما توقف رصيد تونس عند نقطة من مباراتين.

الدقيقة 84 – محاولات تونسية مستمرة ولكن بدون فاعلية .. منتصر الطالبي أطلق تسديدة مباشرة أمسكها الحارس الأسترالي راين.

الدقيقة 72 – تصويبة من المساكني من داخل منطقة الجزاء الأسترالية والحارس ماثيو رايان يتصدى.

الدقيقة 65 – هبوط في نسق الأداء والكرة في وسط الملعب معظم الوقت .. المنتخب التونسي حلياً يفتقر للحلول الهجومية فيما يغلب التحفظ على أداء أستراليا.

الدقيقة 50 – انطلاقة قوية للمنتخب التونسي في الشوط الثاني ومحاولة للعودة سريعاً إلى المباراة.

الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 45+ 3 – المنتخب التونسي ينهي الشوط الأول على أفضل ما يكون يوسف المساكني ينطلق لاستقبال كرة عرضية أرضية ويسددها مباشرة بيمناه ذهبت على بعد سنتيمترات قليلة من المرمى الأسترالي.

الدقيقة 41 – محمد دراغر يهدر فرصة ذهبية لتسجيل هدف التعادل، الفرصة بدأت من المساكني الذي مررها إلى عصام جبالي فهيأها الأخير بدوره لدراغر الذي سدد في أقدام الدفاع الأسترالي.

الدقيقة 35 – محاولات هجومية للمنتخب التونسي ولكن لم ترتق لتشكيل الخطورة على مرمى أستراليا، المنتخب الأسترالي يخوض المباراة بعطاء بدني مرتفع جداً.

الدقيقة 23 – أستراليا تتقدم بهدف عن طريق ميتشيل دوك من ضربة رأس سكنت شباك الحارس أيمن دحمان.

الدقيقة 19– الظهور الهجومي الأول للمنتخب التونسي، والتواجد الأول داخل منطقة الجزاء الأسترالية، عصام جبالي توغل بقوة ومرر الكرة إلى يوسف المساكني الذي أخفق في استلامها بشكل صحيح وطالت منه.

الدقيقة الثامنة – ضغط أسترالي مبكر وأرون موي أنشط لاعبي منتخب الكانغرو، نسور قرطاج يلتزمون بالدفاع الصريح في محاولة لامتصاص الحماسة الأسترالية.

الدقيقة الأولى – انطلاق المباراة المرتقبة بين المنتخب التونسي ونظيره الأسترالي ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة .. نسور قرطاج يطمحون إلى الفوز والاقتراب خطوة عملاقة من الدور ثمن النهائي .. المباراة يديرها الحكم الألماني دانيل سايبيرت.

تشكيلة المنتخبين