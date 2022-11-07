الملحقية الثقافية القطرية تنظم بطولة كرة القدم للطلاب القطريين في بريطانيا وآيرلندا من قبل beIN SPORTS November 7, 2022 18:48 2:19 دقيقة برعاية اللجنة العليا للمشاريع والإرث وبالتعاون مع نادي ليدز يونايتد، أقامت الملحقيّة الثقافية القطرية في بريطانيا وآيرلندا فعاليات النسخة السادسة من بطولة كرة القدم للطلاّب القطريين في البلدين. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة كورنيش الدوحة سيضاء بفوانيس من صناعة طلاب في قطر 0:29 دقيقة بيكيه يخوض مرانه الأخيرة رغم الاعتزال 2:19 دقيقة بطولة كروية للطلاب القطريين في بريطانيا وآيرلندا 2:49 دقيقة أنصار منتخب الأرجنتين يستعدون للتوجه إلى قطر 0:33 دقيقة فيرمينو يغيب عن البرازيل في قطر 2022™ 0:43 دقيقة مواصلة العمل لاستضافة أول بطولة خالية من النفايات 0:46 دقيقة ريال مدريد لاستعادة الصدارة من بوابة رايو فاليكانو 0:33 دقيقة مواجهات متوازنة في قرعة ملحق دوري المؤتمر الأوروبي 2:27 دقيقة بوتراغينيو: مواجهة كبرى بين فريقين عريقين 0:40 دقيقة برشلونة يلاقي مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي