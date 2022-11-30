وسجل هنري مراتن هدف المكسيك الأول في الدقيقة 48 قبل أن يضيف لويس تشافيز الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة 53، فيما سجل سالم الدوسري هدف المنتخب السعودي الوحيد في الدقيقة 90+6.

ولم يكف الفوز (2-1) المنتخب المكسيكي أو يسعفه للتأهل إلى الدور ثمن النهائي وذلك بسبب تفوق المنتخب البولندي في فارق الأهداف حيث سجل هدفين وعليه هدفين فيما أحرزت المكسيك هدفين وعليها 3 أهداف، بينما أنهى المنتخبان مبارياتهما ورصيد كل منهما 4 نقاط.

أحداث وتفاصيل مباراة السعودية والمكسيك - لحظة بلحظة

الدقيقة 90+6 - سالم الدوسري يحرز هدف المنتخب السعودي الأول.

الدقيقة 78 - المنتخب المكسيكي يواصل هجماته بحثاً عن هدف إضافي ينقذه .. حتى الآن بولندا المتعادلة تماماً مع المكسيك في كل شئ في المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفضل تفوقها في اللعب النظيف.

الدقيقة 66 – سيطرة تامة للمنتخب المكسيكي الذي يبحث جاهداً عن الهدف الثالث للصعود للمركز الثاني في المجموعة الثالثة.، لوزانو سدد كرة أرضية زاحفة والعويس تصدى لها بمهارة.

الدقيقة 53 - لويس تشافيز أحرز أحد أجمل أهداف كأس العالم الحالية من ركلة حرة مباشرة سددها بيسراه سكنت شباك الحارس السعودي العويس.

الدقيقة 48 - هنري مارتن يحرز الهدف الأول للمكسيك من متابعة لكرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء انقض عليها محرزاً أول أهداف المكسيك في "قطر 2022".

الدقيقة 45 + 6 - أخطر وأفضل ظهور للمنتخب السعودي في الشوط الأول على الإطلاق فراس البريكان توغل من الجانب الأيمن بشكل رائع ورفع كرة عرضية متقنة طار لها علي الحسن وسدد الكرة برأسه ذهبت إلى خارج الملعب.

الدقيقة 45 – ضغط هجومي متواصل من قلب المنتخب المكسيكي والدفاع السعودي تحمل بشكل كامل الذود عن مرماه ومن خلفه الحارس المتألق محمد العويس .. على الجانب الآخر يبدو الأخضر بعيداً عن مستواه الهجومي الذي ظهر في أول مباراتين أمام بولندا والأرجنتين.

الدقيقة 27 – سيطرة مكسيكية تامة عرضية من الجانب الأيمن لعبها هيرفينغ لوزانو انقض عليها أوربيلين بينيدا لاعب الوسط ولعب الكرة مباشرة براسه إلا أن عبدالله العمري أخرج الكرة من منطقة الخطر.

الدقيقة 24 – لويس تشافيز سدد كرة مباشرة صوب المرمى ومحمد العويس تصدى للكرة بثبات وثقة.

الدقيقة 13 – هجمات متبادلة من المنتخبين المنتخب السعودي تحصل على ركلة حرة مباشرة لصالح سعود عبد الحميد على حدود منطقة جزاء المكسيك نفذها محمد كنو ذهبت فوق العارضة.

الدقيقة الثالثة – العويس دائماً في قمة مستواه .. تصدى لانفراد تام من المهاجم المكسيكي ألكسيس فيغا.

الدقيقة الأولى – المنتخب السعودي يستهل مواجهته المصيرية بحثاً عن تكرار إنجاز كأس العالم عام 1994 والتأهل إلى الدور ثمن النهائي فيما يسعى المنتخب المكسيكي للتمسك بآمال التأهل رغم صعوبة موقفه .. المباراة تقام على استاد لوسيل ويحكمها الحكم الإنكليزي مايكل أوليفر.

تشكيلة المنتخبين

