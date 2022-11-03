المـولـوي: "الفرصة ستكون متاحة للجماهير التي لا تحمل التذاكر" من قبل beIN SPORTS November 3, 2022 19:20 1:16 دقيقة قال خالد المـولـوي، نائب المدير العام للتّسويق والاتّصال وتجربة البطولة، إنّ الفرصة ستكون متاحة للجماهير التي لا تحمل التذاكر كي تعيش وتـتـابع الأجواء في كأس العالم بعد نهاية الدّور الأوّل. مقابلات تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 4:16 دقيقة وست هام بالعلامة الكاملة في دوري المؤتمر 5:37 دقيقة روما يفوز على لودوغورتس ويحسم الوصافة 3:13 دقيقة آرسنال يبلغ ثمن نهائي الدوري الأوروبي متصدراً 0:33 دقيقة إسبانيا إلى نصف نهائي بطولة العالم للبادل 1:18 دقيقة موناكو يواصل مشواره في الدوري الأوروبي 4:01 دقيقة فاينورد في الصدارة ولاتسيو إلى دوري المؤتمر 2:57 دقيقة ريال سوسييداد يحسم صدارة الخامسة 0:35 دقيقة سيدات بلجيكا إلى نصف نهائي بطولة العالم للبادل 3:26 دقيقة إسطنبول باشاكشيهير يحسم صدارة المجموعة الأولى 1:16 دقيقة المـولـوي يتحدّث عن الجماهير التي لا تحمل التذاكر