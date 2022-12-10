وبصم يوسف النصيري على هدف "أسود الأطلس" الثمين في الدقيقة 42.

وبات المغرب أول بلد عربي وإفريقي يبلغ المربّع الذهبي في نهائيات كأس العالم.

تفاصيل المباراة

نهاية المباراة | المغرب (1-0) البرتغال

الدقيقة 90+7: رأسية بيبي كادت تمنح البرتغال التعادل.

الدقيقة 90+6: أبوخلال ينفرد بحارس البرتغال لكنه يفشل في تسجيل الهدف الثاني.

الدقيقة 90+3: الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو يُشهر البطاقة الصفراء الثانية ويقصي المغربي وليد شديرة من الميدان.

الدقيقة 90+1: بونو يبدع ويتصدّى لتسديدة رونالدو المخادعة.

الدقيقة 83: بونو يتدخّل ببراعة ويحرم فيليش من توقيع هدف التعادل.

جبران وأبوخلال بديلان جديدان مكان كل من بوفال وزياش (82).

الدقيقة 75: شديرة يضيع فرصة ذهبية لمضاعفة الكفّة للمنتخب المغربي.

مدرب البرتغال سانتوش يدفع بكل من فيتينيا ولياو أملاً في العودة على مستوى النتيجة (69).

أشرف داري ووليد شديرة وبدر بانون ينضمّون لتشكيلة أسود الأطلس.

الدقيقة 64: برونو فيرنانديش يمرّ بجانب معادلة الكفّة من تصويبة صاروخية.

الدقيقة 58: غونسالو راموس يهدر فرصة التعادل لتذهب رأسيته خارج مرمى بونو.

رجال المدرب وليد الركراكي أكثر تركيزًا في بداية الشوط الثاني أمام اندفاع هجومي برتغالي واضح.

فيرناندو سانتوش يقحم الثنائي جواو كانسيلو وكريستيانو رونالدو بدلاً من رافاييل غيريرو وروبن نيفيش (51).

الدقيقة 50: ركلة حرّة في غاية الخطورة للمنتخب المغربي من تنفيذ حكيم زياش لكن ديوغو كوستا يتألّق وينقذ الموقف.

ضغط برتغالي واضح هدفه إدراك التعادل.

بداية الشوط الثاني | المغرب (1-0) البرتغال

نهاية الشوط الأول | المغرب (1-0) البرتغال

الدقيقة 45+1: يحيى عطية الله كاد يضاعف النتيجة للمغرب من هجمة عكسية.

الدقيقة 45: كرة برونو فيرنانديش تنهال على العارضة !

الدقيقة 42: يوسف النصيري يستغل خروج حارس مرمى البرتغال ديوغو كوستا الخاطئ ويوقّع هدف التقدّم لأسود الأطلس برأسية متقنة (1-0).

الدقيقة 36: سفيان بوفال يجرّب سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء إلاّ أنّ ديوغو كوستا في الموعد.

الدقيقة 31: تسديدة فيليش الخطيرة تصطدم بجواد الياميق لتتحوّل الكرة لركلة ركنية.

الدقيقة 26: من جديد النصيري يحاول مغالطة حارس مرمى البرتغال ديوغو كوستا لكن رأسيته لم تكن موفّقة.

باستثناء فرصة جواو فيليش لا جديد يذكر إلى حدود الدقيقة 25.

حركية كبيرة من غونسالو راموس معوّض كريستيانو رونالدو الذي استهل المواجهة على دكّة البدلاء.

منتخب "أسود الأطلس" يبحث عن إغلاق المنافذ نحو مرمى ياسين بونو وحبك الهجمات العكسية الخاطفة.

"سيليساو أوروبا" يستحوذ على الكرة مقابل انكماش دفاعي مغربي.

الدقيقة 6: يوسف النصيري يهدّد مرمى البرتغال من رأسية قوية.

الدقيقة 4: ياسين بونو يحرم جواو فيليش من افتتاح التسجيل. المحاولة الأولى في المواجهة جاءت من ركلة حرّة أجاد مهاجم أتليتيكو مدريد لمسها بالرأس إلاّ أنّ حارس مرمى إشبيلية استأسد وحوّل الكرة للركنية.

الاندفاع البدني سيدّ الموقف في بداية اللقاء.

أجواء جماهيرية حماسية في استاد الثمامة.

فترة جسّ نبض بين المنتخبين.

صافرة البداية

تشكيلتا المغرب والبرتغال

*الدولي الأرجنتيني فاكوندو تيو حكمًا للمواجهة المرتقبة.

*استاد الثمامة مسرحًا لمباراة المغرب والبرتغال.