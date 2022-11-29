المؤتمر الصحفي للمنتخب المكسيكي قبل مواجهة السعودية من قبل beIN SPORTS November 29, 2022 14:30 15:50 دقيقة شاهد وقائع المؤتمر الصحفي للمنتخب المكسيكي قبل مواجهة نظيره السعودي في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات المنتخب السعودي المنتخب المكسيكي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة قطر 0-2 هولندا - التغطية الخاصة 11:49 دقيقة المؤتمر الصحفي للمنتخب الأرجنتيني 0:41 دقيقة الإكوادور 1-2 السنغال - التغطية الخاصة 15:50 دقيقة المؤتمر الصحفي للمكسيك قبل مواجهة السعودية 4:32 دقيقة المؤتمر الصحفي للمنتخب التونسي قبل مواجهة فرنسا 6:25 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الفرنسي ديشان 0:49 دقيقة كاكا يتحدث عن مباراة البرازيل والكاميرون 1:26 دقيقة ديل بييرو: "فيرنانديش لاعب استثنائي" 1:41 دقيقة خالد بن ناصر الـروضان في حوار خاص مع beIN SPORTS 1:19 دقيقة رئيس البرلمان البرتغالي في لقاء خاص مع beIN SPORTS